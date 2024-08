Leggere fa bene ma non importa a nessuno

Leggi tutta la notizia su cms.ilmanifesto

(Di giovedì 8 agosto 2024) Cheabitualmente (libri, non messaggini whatsapp) faccia, è cosa risaputa. Ma se a qualcuno fossero sfuggiti gli infiniti articoli in cui vengono elencati i vantaggi fisici e psicologicifa(ma non) il manifesto.