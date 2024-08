Lecce | incidente nella notte morto 23enne Tangenziale

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Scontro per cause da dettagliare la scorsa. Coinvolti più veicoli inovest di. Un ragazzo di 23 anni, di Novoli, stava tornando a casa in moto dopo una cena con amici. A causa dell’sul colpo. L'articolo proviene da Noi Notizie..