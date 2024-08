L’apertura del Vaticano sul fine vita | “No a eutanasia ma possibile sospendere alimentazione e idratazione”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 8 agosto 2024) Arriva dalla Santa Sede un'apertura, seppur con diverse limitazioni, sul dibattuto tema del. La Pontificia Accademia per la, l’organismo delresponsabile delle questioni bioetiche, si è espressa in un vademecum. Nel documento torna il rifiuto dell'ma si parla anche della necessità di trovare, in società democratiche e pluraliste, "un punto di mediazione fra posizioni differenti".