Ladri assaltano due bancomat a Milano in meno di 20 minuti | l’ipotesi dell’esercitazione

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 8 agosto 2024) A, nella notte tra il 7 e l'8 agosto, sono andati in scena due tentativi di rapina a due Postamat della città. I colpi sono falliti, ma non è escluso che possa essersi trattata di un'esercitazione per una rapina futura.