La Nazione compie 165 anni C’è un fascicolo speciale in regalo

(Di giovedì 8 agosto 2024) La165- il primo numero venne pubblicato il 19 luglio 1859 - e festeggia con un nuovo. Sabato 10 agosto, in abbinamento gratuito con il quotidiano, i nostri lettori riceveranno infatti in edicola un insertodi 32 pagine dedicato allo storicoversario. Ilcontiene le foto dell’evento svoltosi il 18 luglio al Forte Belvedere di Firenze con autorità, categorie, lettori e ospiti per celebrare il compleanno de La, nonché gli interventi dei sindaci dei Comuni che hanno offerto il proprio patrocinio all’versario e infine le interviste a tutti gli sponsor che hanno sostenuto e condiviso insieme a Lail programma delle iniziative che coinvolgeranno nei prossimi mesi le redazioni di Toscana, Umbria e provincia de La Spezia (la nostra area diffusionale).