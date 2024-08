La mezzofondista francese si è regalata una serata da sogno E quanto romanticismo nella città dell' amore

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 8 agosto 2024) Le Olimpiadi di Parigi Alice Finot se le ricorderà per tutta la vita. Laha fatto impazzire il pubblicoo Stade de France con una prestazione straordinaria nei 3000 siepi, facendo segnare il nuovo record europeo in questa specialità’atletica leggera. La medaglia è sfumata per pochissimi secondi, ma l’atleta si è rifatta alla grande con una romantica proposta di matrimonio davanti a decine di migliaia di spettatori.