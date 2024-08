La coppia che gareggia insieme nella vela da oltre sette anni composta da Ruggero Tita e Caterina Banti trionfa nella classe Nacra 17 alle Olimpiadi di Parigi 2024 e regala all’Italia il primo oro nella vela e il 10 delle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 8 agosto 2024) Quando il vento si fa capriccioso e le regate si allungano, e la determinazione diemerge in tutta la sua forza. Dopo una serie di rinvii causati dalla mancanza di vento, il duo azzurro conquista la medaglia d’oroolimpica multiscafo misto17 (un tipo di catamarano) a. È la decima medaglia d’oro per l’Italiae la seconda consecutiva per, che vinserostessa disciplina anche a Tokyo 2021 aggiudicandosi il primato.