James David Lowri il mistero dell' americano scomparso a Pordenone | in casa trovate tracce di sangue

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di giovedì 8 agosto 2024)nella nulla. Da più di tre giorni non ci sono notizie di, un cittadino statunitense di 47 anni, che si è allontanato dalla suadi Sedrano, frazione di San Quirino, piccolo comune in provincia di, intorno alle 14.30 di lunedì 5 agosto. Come riferisce