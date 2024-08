JACK WHITE è fuori con l’album NO NAME dal 2 agosto

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 8 agosto 2024) “No” diè il nuovo attesissimo album uscito il 2, già disponibile dall’1nei Third Man Records Store e dal giorno successivo in selezionati store di dischi indipendenti. “No” diè uscito il 2Venerdì 22024 è uscito “NO”, il nuovo atteso album di inediti. Il disco è stato anticipato da un’operazione di Guerrillia Marketing nei punti vendita Third Man Records (l’etichetta discografica indipendente statunitense fondata nel 2001 dall’artista), dove i clienti lo scorso 19 luglio a sorpresa hanno ricevuto copie anonime in vinile gratuite direttamente nei loro sacchetti della spesa.è disponibile in vinileè disponibile in digitale e in vinile nero tramite thirdmanrecords.com eiii.com.