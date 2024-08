Iva Zanicchi e Fausto Pinna vita privata | la scelta di non sposarsi i figli e la lotta contro il tumore

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 8 agosto 2024), 74 anni, è stato il compagno di Iva, 84 anni, per ben 37 anni. I due si sono conosciuti nel 1987 e da allora non si sono più lasciati, anche se non si sono uniti in matrimonio e non hanno mai avuto. In questo ultimo anno, la cantante si era presa una pausa dal lavoro per stargli vicino nellail. "Sento dentro che lui ce la farà", aveva dichiarato nel 2023.