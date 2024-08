Italia nella morsa degli incendi | circolazione Alta Velocità sospesa sulla Roma Napoli

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 8 agosto 2024) L’del gran caldo e. Un vasto rogo sta divampando in zona Corcolle, alla periferia est di. Le fiamme sono partite da un enorme campo in via Ripatrasone e si sta alimentando a causa del forte vento. A seguito dell’o è statalaferroviarialinea dell’tra Salone e Anagni. Si registrano ritardi fino a 90 minuti. Sul posto 7 squadre della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Richiesto l’intervento dei Canadair.