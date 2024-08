Italia-Cina | firmata al Mimit intesa con Renexia e MingYang per Newco di turbine eoliche

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di giovedì 8 agosto 2024) È stato firmato a Palazzo Piacentini il Memorandum of Understanding (MOU) tra il, l’azienda cineseSmart Energy, uno dei principali produttori al mondo di, e, societàna attiva nel settore delle rinnovabili del Gruppo Toto, con l’obiettivo di creare inunaper la costruzione delle. Con questa, siglata alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, si pongono le basi per completare e rafforzare la filiera nazionale industriale di settore, contribuendo così allo sviluppo di un comparto strategico e importante come quello dell’eolico offshore galleggiante. Lapunta, inoltre, a realizzare un sito produttivo che, secondo le stime, darà occupazione a 1.100 persone con un investimento stimato pari a circa 500 milioni di euro.