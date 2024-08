Istituzioni assenti e agenti lasciati soli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Dopo i gravissimi episodi accaduti nell’ ultimo periodo nella casa circondariale di Prato l’amministrazione penitenziaria sia regionale che dipartimentale non ha mosso un dito, praticamente assente come se nulla fosse successo trascurando scientificamente quanto abbiamo sempre denunciato". La reazione di Ivan Bindo, segretario generale territoriale Uilpa, è stata immediata dopo che si è diffusa la notizia del secondo suicidio nel carcere di Prato in poche settimane. "Un dipartimento che non ha la forza di aiutare i suoi uomini ma ha la forza continuare ad assegnare detenuti problematici e di difficile gestione, come quello che si è suicidato ieri – aggiunge Bindo – Come può sentirsi il personale che lavora in queste condizioni se non figlio di un Dio minore".