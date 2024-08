Israele Netanyahu si scusa per attacchi 7 10 | Mi dispiace

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Resterò in carica finché crederò di poter aiutare a guidare il Paese verso un futuro di sicurezza duratura e prosperità", le parole del premier Il primo ministro israeliano Benjaminha promesso di rimanere in carica il più a lungo possibile e per la prima volta ha detto inoltre di essere “profondamente” dispiaciuto per non