Ingrediente estivo per eccellenza ecco come impiegare correttamente l' olio e l' acqua di cocco sui capelli

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 8 agosto 2024) È l’estate la stagione più stressante per iche, esposti a sole, mare e cloro, possono apparire più deboli, crespi e secchi. Protagonista delle formulazioni per, ilsi rivela unnaturale prezioso e versatile, dolce ed, ideale per prendersi cura della chioma durante i mesi più caldi, idratando e addolcendo.