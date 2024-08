Imprenditore di Pozzuoli nelle mani degli strozzini per 25 anni | arrestato usuraio di Qualiano

Leggi tutta la notizia su teleclubitalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Sotto scacco dell’usura per 25. Quando unha deciso di denunciare, finalmente l’uomo che gli ha rovinato la vita è finito in manette. Lo strozzino si chiamava Nunzio Bitonto, 62enne dididi uno strozzino per 25: in manette notodiChi è sommerso dai L'articolodiper 25diTeleclubitalia.