Il vicino fa saltare il colpo della banda dei georgiani

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tre, tutti con una sfilza di precedenti di polizia e irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati ieri prima dell’alba per tentato furto in abitazione. Erano le 4notte tra martedì e mercoledì, quando la polizia è intervenuta in un appartamento in via Walter Tobagi, nel quartiere Barona. Gli agenti hanno così trovato i tre, tutti con in mano diversi attrezzi per lo scasso, mentre ancora stavano rovistando nell’abitazione, approfittando dell’assenza del proprietario che si trovava in vacanza, fuori città. Per fortuna uno dei vicini di casavittima designata del furto, probabilmente svegliato dai rumori dei ladri, ha lanciato l’allarme e ha consentito alle forze dell’ordine di intervenire in tempo perché il raid dei criminali fallisse. Re.Mi.