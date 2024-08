Il successo di Belve | da cosa deriva?

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024)ha recentemente riscontrato un forte, passando anche dalla seconda serata alla prima, su Rai2. Durante la puntata si svolgono tre interviste a personaggi del mondo dello spettacolo, come attori, cantanti e politici, che rispondono a domande spesso scomode. Lo stile delle interviste Ma daildi? La conduttrice Francesca Fagnani pone domande molto secche e dirette, senza mezzi termini e senza lasciare la possibilità di sviare le richieste indesiderate. Si rivolge all’intervistato dando del lei per mantenere una posizione di distacco e fa emergere la sua opinione grazie a sorrisi sarcastici e alla mimica facciale. Il rituale delle domande è molto simile per ogni intervista: prevede alcuni quesiti standard a cui si alternano interrogativi riguardo alla carriera e alla vita privata della persona.