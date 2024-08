Il rilancio di Donald Trump | concordati tre duelli tv con Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 agosto 2024) La candidata democratica alle prossime elezioni presidenziali USA,, è avanti per la prima volta oltre il margine di errore in un sondaggio della Marquette Law School (53% a 47%). E il rivale repubblicano, l’ex presidente, deluso dal suo vice JD Vance e frustrato dallo slancio del tandem democratico Biden-, ha cercato di smuovere le acque in una conferenza stampa, la prima da aprile, di 75 minuti a Mar-a-Lago. Theha annunciato di aver accettato tre dibattiti conil 4 settembre su Fox, il 10 settembre su Abc e il 25 settembre su Nbc (per ora solo il secondo è stato ufficializzato), prima di attaccare la rivale su tutti i fronti, tra cui immigrazione e Israele. La strategia di Biden edIl numero uno alla Casa Bianca Joe Biden rilancia ancora la minaccia democratica del tycoon.