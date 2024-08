Il primo master italiano per sviluppare app inclusive

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di giovedì 8 agosto 2024) Organizzato da Politecnico di Torino e ISTUD Business School, con l’obiettivo di formare responsabili della progettazione di esperienze digitali, in cui diversità e disabilità diventano punti focali per disegnare servizi innovativi a impatto sociale. In palio 15 borse di studio