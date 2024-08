Il medico | “Giochi troppo col cellulare” ma l’11enne Ronnie ha un raro tumore al cervello

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 8 agosto 2024)è un bambino inglese di Sudbury, nel Suffolk. Qualche mese fa i genitori lo hanno portato daldi famiglia perché lamentava dolore al collo. "Ti abbassisullo smartphone, per questo ti fa male" gli ha detto il dottore. Ma il dolore non è andato via, e anzi è peggiorato. Fino alla terribile diagnosi della risonanza magnetica dello scorso febbraio