Il marito killer e l’ossessione del controllo Aveva decine di audio carpiti alla moglie

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un comportamento ossessivo con cui puntava ad avere un"totale" sulla. È quanto sta emergendo dall’indagine della procura di Tivoli su Domenico Ossoli, il 73enne che ha ucciso a Roma laAnnarita Morelli, 72 anni, da cui si stava separando, con un colpo di arma da fuoco. L’uomo è detenuto a Rebibbia per omicidio volontario premeditato. Nel corso di una perquisizione nella casa dell’uomo a Norcia sono state trovate una serie di registrazionidella vittima conservate su una decina di supporti. Elementi che confermerebbero la volontà diche l’uomosulla donna. Comportamenti vessatori confermati dai familiari sentiti come persone informate sui fatti dopo il delitto. Ossoli, che era arrivato a instre un dispositivo gps sull’auto della donna, non accettava l’idea che il rapporto tra i due fosse finito.