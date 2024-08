Il futuro è quantistico | la nascita di Eniquantic

Leggi tutta la notizia su wired

(Di giovedì 8 agosto 2024) L'arrivo di- la seconda venture lanciata nell’ambito delle iniziative di Eniverse, il corporate venture builder di Eni - si inserisce nella strategia della società volta a valorizzare le competenze interne e le soluzioni tecnologiche, proprie o di terzi, per creare nuove iniziative imprenditoriali ad alto potenziale. Per la sezione Carbon Neutral, powered by Eni