Il costume black&white di Ava Gardner 1940 il top crochet di Halle Berry 1993 Più attuali che mai 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di giovedì 8 agosto 2024) Improvvisamente l’estate scorsa. Il titolo del thriller del 1959 con Elizabeth Taylor non è solo un cult cinematografico. Come spesso accade, le immagini dei vecchi film, così come le foto “paparazzate” delle celeb del passato, dettano tendenza al pari dello street style contemporaneo.