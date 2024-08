I grillini non capiranno mai nulla | Senaldi zittisce la Maiorino caos in tv| Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) "Toti si è dimesso e dimettendosi ha dimostrato la fragilità del sistema inquisitorio italiano. Bisogna rimediare, il centrodestra l'ha capito, Renzi e Calenda l'hanno capito, inonmai, non riesco a capire invece la posizione del Pd": Pietrolo ha detto in collegamento con Francesco Magnani a L'Aria che tira su La7, riferendosi al caso dell'ormai ex governatore della Liguria Giovanni Toti, indagato per corruzione. In studio, con Magnani, la pentastellata Alessandra, che al condirettore di Libero ha risposto: "L'abbiamo capito sia io che i cittadini quello che ha detto. Lui vorrebbe ripristinare una giustizia medioevale, dove i signorotti dei locali hanno le mani libere e possono fare quello che vogliono, perché sono al di sopra della legge, mentre i comuni cittadini, i vassalli, sono vessati da una giustizia che li perseguita".