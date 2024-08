I familiari di Omar Bassi morto in ospedale dopo un pestaggio in discoteca | “Massacrato dai bodyguard”

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 8 agosto 2024)è un ragazzo di 23 anni che èa Reggio Calabria, dove era in vacanza, per un'emorragia cerebrale. Diversi giorni prima era stato picchiato in unadella provincia di Varese: "I bodyguard lo hanno massacrato. "Erano cinque contro uno, lo hanno massacrato mentre altri tenevano lontani tutti noi. Una scena terribile", hanno detto i parenti del giovane.