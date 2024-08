Hockey prato Parigi 2024 | l’India conquista la medaglia di bronzo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Finalina per ladialle Olimpiadi diper quanto riguarda l’sual maschile: arriva il bis da parte dela tre anni di distanza da Tokyo. Gli indiani infatti avevano giàto il terzo posto in Giappone e si ripetono anche in terra transalpina. Nella sfida con la Spagna gli indiani prevalgono per 2-1, pur passando in svantaggio. La prima rete di giornata infatti la timbra al 18? l’iberico Miralles su rigore. Poi però si sbloccano gli indiani, supportati da un super Harmanpreet Singh: due reti per portare il match sul 2-1 nel giro di 3?, una al 30?, una al 33?.resta la Nazione al comando del medagliere a Cinque Cerchi nell’su: sono otto gli ori, un argento e quattro bronzi.