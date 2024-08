Haakon Magnus di Norvegia e le prime parole sull' arresto del figliastro Marius Borg Høiby | È una situazione molto grave

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il prossimo re di, a Parigi per le Olimpiadi, ha parlato dell'assenza della moglie Mette-Marit: «Come in tutte le famiglie, anche nella nostra a volte è importante esserci». La principessa è rimasta con il primogenito, appena uscito di prigione dopo la presunta aggressione a una ragazza: «Non è giusto che mi immischi nel caso», ha proseguito, in un clima tutt'altro che sereno