Governo | Vis Factor-Adnkronos ‘top 5’ ministri premia Tajani anche Giorgetti e Piantedosi gettonati su social**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. () – E’ Antonioil ministro più apprezzato dagli italiani sui social: il responsabile degli Affari esteri registra infatti un sentiment positivo del 55,90%. Nella top five deidel governo Meloni troviamo, subito dietro il segretario di Fi, il ministro dell’Economia Giancarlocon il 55,11%, il titolare dell’Interno Matteocon il 54,76%, il responsabile dell’Ambiente Gilberto Pichetto con il 54,2% e Adolfo Urso, a capo delle Imprese e del Made in Italy, con il 52,66%. A stilare la classifica è lo studio elaborato, in esclusiva per, da Vis– società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico – tramite Human, la propria esclusiva piattaforma di web e social network sviluppata interamente con algoritmo a base semantica italiana.