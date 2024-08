Giornata internazionale del gatto cos’è e perché si celebra l’8 agosto

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una data festeggiata in tutto il mondo grazie alle associazioni animaliste Ilè uno degli animali più amati dall'uomo sin dall'antichità. Affinché venga sempre protetto e rispettato, ogni anno l'8siladel: un'occasione per le associazioni di tutto il mondo di ricordare le buone pratiche per prendersi cura