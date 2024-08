Giornalisti | Stefania Craxi ‘Jannuzzi uomo libero mi mancherà’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Addio Lino, mi mancherai. Lino Jannuzzi non era soltanto un grande giornalista, sempre attento alle ragioni dei deboli, fustigatore degli eccessi del potere, in prima linea contro le ingiustizie. Jannuzzi era soprattutto un, onesto intellettualmente, e ha speso la vita per rendere migliore il nostro Paese, ponendo le sue qualità al servizio del bene comune?. Così, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Affari esteri e difesa a Palazzo Madama. L'articolo, miCalcioWeb.