Genova spuntano nuove accuse per Toti

(Di giovedì 8 agosto 2024) 18.40di corruzione per l'ex presidente della Regione Liguriae l'imprenditore portuale Spinelli. La nuova ipotesi di reato emerge dagli atti depositati in vista della prima udienza del processo, fissata il 5/11. Riguarderebbe una cena elettorale dell' aprile di quest'anno, organizzata per raccogliere fondi per le Regionali 2025 Alla cena parteciparono anche 10 dipendenti delle società di Spinelli, al costo di 4.500 euro.