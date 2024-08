Gb migliaia di antirazzisti in corteo | la protesta dopo i disordini dell’estrema destra

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Strade invase dai manifestanti a Londra, Bristol, Brighton, Birmingham, Liverpool, Hastings e Walthamstowdi manifestantisono scesi in piazza ieri sera in molte città e cittadine del Regno Unito, per contrastare le manifestazioni di estremagiorni diseguiti all'accoltellamento di Southport. Alle 23, la maggior parte delle manifestazioni di estrema