Galeno Juventus CONCORRENZA inglese | il Porto RIFIUTA un’offerta

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di giovedì 8 agosto 2024), c’è ladella Premier League per l’esterno brasiliano del: ighesi hannoto una prima offerta dall’Inghilterra Come rivelato da Fabrizio Romano, ilavrebbeto l’offerta del Nottingham Forest perobiettivo della, anche se l’interesse degli inglesi resta forte. L’esterno brasiliano, come noto, è in cima alla lista dei bianconeri, che proseguono però