Furia Settebello | Scandaloso Ricorso respinto nessuna ripetizione Condemi | La politica sopra lo sport

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 8 agosto 2024) Dopo l’audizione davanti alla giuria d’appello della World Aquatics che questa mattina haildell’Italia promosso per contestate decisioni arbitrali nell’incontro perso contro l’Ungheria, il centrovasca del, Francescoattacca sui social. "Non riesco a esprimere nessun tipo di emozione per quanto accaduto e mi chiedo cosa possano imparare i bambini da un