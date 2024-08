Francesco Chiofalo bloccato in Italia | Da quando ho cambiato colore degli occhi i miei documenti non sono più validi

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una brutta disavventura, quella capitata all’ex concorrente di Temptation Island: l’influencer ha infatti deciso di recente di sottoporsi a un delicatissimo intervento per cambiare, che da castanidiventati azzurri. La rischiosa operazione è fortunatamente andata bene, ma adesso sta costringendo il giovane a fronteggiare non poche rogne burocratiche: i suoi, infatti, continuano a riportare i suoi connotati originari, e non posdunque essere considerati. «Purtroppo dopo essermi sottoposto all’intervento di cambioaglinon ho più ie non posso ovviamente nemmeno più uscire dal Paese», si è lamentatoin una storia su Instagram.