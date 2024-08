FOTO Incendi e bonifica di nidi di calabroni 40 interventi dei Vigili del Fuoco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAnche oggi otto agosto per ideldi Avellino è stata una giornata che li ha visti impegnati in più di quarantadi soccorso, riguardanti essenzialmentedi bosco e sterpaglie, ma anche dueche si sono verificati a ridosso di abitazioni, e tanti anche quelli effettuati per ladidiche in questo periodo prolificano in abitazioni e luoghi più disparati.