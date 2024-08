Fondi Mof mercato ortofrutticolo | la visita del questore di Latina Fausto Vinci

Leggi tutta la notizia su temporeale.info

(Di giovedì 8 agosto 2024)– Mercoledì mattina il nuovodi, hato ildiavendo l’opportunità di conoscere da vicino le dinamiche e le attività della struttura riconoscendone l’importanza come realtà economica e produttiva fondamentale per la proa die non solo. Nel corso della, ilsi è L'articolo/ Mof,: ladeldiTemporeale Quotidiano.