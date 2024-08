Fine vita Vaticano | Spazio per mediazioni su piano legislativo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di giovedì 8 agosto 2024) (Adnkronos) –, per ilc'è "persul". E' quanto si sottolinea nel testo 'Piccolo lessico del', curato dalla Pontificia Accademia per laed edito da Libreria editrice vaticana, sul tema del suicidio assistito. "Nella situazione italiana non si può ignorare che la sentenza della Corte costituzionale L'articolo: “persu” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.