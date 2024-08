Fi | Mulè ‘con Jannuzzi se ne va un giornalista libero’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – "Con Lino se ne va un libero, un uomo che in nome della libertà e della difesa di un principio era pronto a sacrificare senza pensarci anche la sua libertà. Fu editorialista di Panorama negli anni in cui l'omologazione alla magistratura era il tratto comune a molti giornalisti e provai sul campo questa sua tempra, questo suo innato anticonformismo che lo portò a prendere e poi difendere posizioni anche in totale isolamento. Per me rimarrà un esempio, quel grandissimo cronista che fu bandiera del garantismo, di quel garantismo che non bisogna mai smarrire. A qualsiasi costo". Lo afferma Giorgio, vicepresidente della Camera ed esponente di Forza Italia.