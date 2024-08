Ferragosto al Museo Donnaregina il Museo Diocesano di Napoli aperto per tutto il mese di agosto

Leggi tutta la notizia su 2anews

(Di giovedì 8 agosto 2024) Turisti e cittadini rimasti apotranno godere delle bellezze del Complesso Monumentaleper i tanti turisti e per i napoletani rimasti in città per godere delle bellezze di un complesso monumentale unico nel suo genere. Si potrà ammirare la chiesa trecentesca diVecchia e la chiesa seicentesca diNuova. Sono esposti