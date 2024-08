Fedez ha perso la moglie e anche un milione di euro La holding del rapper accantona tutti i profitti del 2023

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ladi Federico Leonardo Lucia (in arte “”) haper strada oltre undidi utile. Qualche settimana fa, infatti, a Rozzano s’è svolta l’assemblea dei soci della Zedef srl guidata dal presidente Franco Lucia (padre del) alla quale era presentecome portatore del 40% del capitale con laAnnamaria Berrinzaghi in possesso del 50% mentre era assente il figlio che ha in mano il solo 10%. Segui su affaritaliani.it