Ennesimo suicidio alla Dogaia Fanfani | In carcere si muore perché manca tutto

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di giovedì 8 agosto 2024) PRATO – Secondoin due settimane, il quarto da dicembre: “C’è il rischio di assuefarsi, di considerare queste morti solo numeri da usare come statistiche. Nelle carceri italiane l’exitus di vite inutili è diventato normale. Occuparsi dei detenuti non porta consenso”. È quanto sostiene il garante regionale Giuseppeche afferma: “La responsabilità è di chi ha tralasciato per decenni di affrontare il problema sul presupposto che non produca consenso. Di chi oggi si rifiuta di cogliere la gravità del momento, poiché prima o poi le situazioni estreme esplodono”, afferma ancoraricordando che appena stanotte (8 agosto) si è registrata un’altra sommossa neldi Campobasso con feriti. “La responsabilità è di chi si riempie la bocca di parole senza avere il coraggio di affrontare la situazione per quello che è.