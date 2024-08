Dl carceri | Ferrante Fi ‘ora intervenire su abuso carcerazione preventiva’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Il dlè un primo provvedimento che interviene in maniera strutturale sul tema del sovraffollamento, ma ritengo che ora il tema centrale debba essere quello di un intervento rispetto all’dellapreventiva. Siamo arrivati a utilizzare questo strumento in maniera ordinaria, e non più come estrema ratio, e con finalità coercitive per estorcere confessioni. Una riflessione collettiva sull?dellapreventiva, anche in termini di sovraffollamento carcerario, dev?essere sicuramente in cima all?agenda delle istituzioni”. Lo ha detto, in una intervista a Radio radicale, il deputato di Forza Italia e sottosegretario di Stato al Mit Tullio