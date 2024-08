Dl carceri | associazione Antigone ' non interverrà minimamente su problemi'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Milano, 8 ago. (Adnkronos) - "Nei primi 7 giorni di agosto ci sono stati quattro suicidi nelleitaliane. Sono 65 da inizio anno. Dal 1992 ad oggi solo in tre casi, ma a fine anno, si erano raggiunti numeri più alti. Nel frattempo è stato definitivamente approvato il dlche nonsulle problematiche attuali del sistema penitenziario". Lo sostiene l'. Il provvedimento legislativo "prevede lo stanziamento di oltre 1 milione di euro in un anno e mezzo per il funzionamento del commissario all'edilizia penitenziaria, nonché l'assunzione di 1.000 agenti penitenziari entro il 2026, utili malapena a sostituire i pensionamenti" si legge nella nota dell'ente a difesa dei diritti di chi è dietro le sbarre.