Dieci km di fondo nella Senna Ginevra Matteucci è medaglia di bronzo 

(Di giovedì 8 agosto 2024) AGI -Taddeucci ha vinto ladi bronzo al termine della gara femminile di nuoto disulla distanza dei 10 chilometri dei Giochi di Parigi2024. Sull'arrivo della "discussa", la 27enne di Firenze, delle Fiamme Oro, si è piazzata al terzo posto alle spalle della olandese Sharon Van Rouwendaal, oro, e della australiana Moesha Johnson. Sesto posto invece per l'altra azzurra in gara, ovvero Giulia Gabbrielleschi, 27enne, di Pistoia, anche lei delle Fiamme Oro. Lae le sue contestate acque regalano lanumero 28 all'Italia. La 10km femminile vive infatti un'autentica e spettacolare fuga a tre per due terzi di gara. L'olandese Sharon van Rouwendaal e l'azzurraTaddeucci inseguono a brevissima distanza l'australiana Moesha Johnson, facendo il vuoto sulle rivali.