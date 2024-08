Decreto omnibus da flat tax più alta per Paperoni a contributo per sfollati Scampia | le novità

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nessuna tassa sugli extraprofitti delle banche. Stanzia 13 milioni per sostenere le imprese turistiche dei Comuni dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica Raddoppio dellatax per istranieri, il sostegno aglidelle Vele di, la Zes, ma anche micromisure come l'Iva delle associazioni sportive, dei maestri di sci