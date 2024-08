Decreto omnibus da flat tax più alta per Paperoni a contributo per sfollati Scampia | le novità

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2024) Roma, 7 ago. (Adnkronos) – Raddoppio dellatax per istranieri, il sostegno aglidelle Vele di, la Zes, ma anche micromisure come l’Iva delle associazioni sportive, dei maestri di sci e sul trasferimento dei puledri. Il menù delvarato dal governo nel Consiglio dei ministri prima della pausa estiva abbraccia un ampio ventaglio di interventi ma non introduce nessuna tassa sugli extraprofitti delle banche. Queste alcune delle principali misure in arrivo.tax super ricchi a 200mila euro – Il provvedimento innalza da 100.000 a 200.000 euro annui l?imposta sostitutiva sui redditi prodotti all?estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, successivamente alla data di entrata in vigore del”. Ad oggi si contano 1.186 soggetti che hanno goduto di questo regime agevolato.