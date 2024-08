Dalla Regione 30 milioni per 183 prepensionamenti all' ex Blutec di Termini Imerese licenziamenti scongiurati

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di giovedì 8 agosto 2024) «Con questo provvedimento chiudiamo definitivamente una storia carica di incertezze per i lavoratori dello stabilimento exe per le loro famiglie che non vivranno più con lo spettro della disoccupazione e della precarietà. Accompagneremo al prepensionamento chi non sarà assunto dal gruppo Pelligra, scongiurando il rischio di un licenziamento collettivo. Nessuno sarà abbandonato a se stesso,