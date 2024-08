Dalla Bielorussia in città Undici bambini accolti un mese di gite e svago

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Per il secondo anno consecutivo, 11delladel “Progetto famiglia” sono tornati a far visita a Cinisello. Sono 6 femmine e 5 maschi, tra gli 8 e gli 11 anni, che sono stati ospitati da famiglie del territorio per undi vacanza e scambio culturale. Ogni giorno hanno partecipato a un programma ricco di attività: sport, visite, corsi di italiano,al mare o in montagna. "Durante la loro visita, abbiamo condiviso il pranzo e i nuovi giochi nel parco di Villa Ghirlanda", ha spiegato il sindaco Giacomo Ghilardi. Un momento di gioia e condivisione reso possibile grazie alle associazioni Progetto Cernobyl Carugate – Odv e ArcoIris Amiba onlus, che da oltre 20 anni promuovono queste iniziative di solidarietà grazie anche al sostegno di aziende, commercianti e famiglie. "Ammirevole l’impegno dei sodalizi e la disponibilità delle persone.